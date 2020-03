Aquilani ricorda: “Ritiro? Ricevetti messaggio dalla Juventus. C’era scritto…”

Un talento incredibile che, probabilmente, avrebbe meritato ancora più fortuna. Alberto Aquilani, ex centrocampista tra le altri di Roma, Liverpool, Juventus e Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua carriera ricordando un particolare momento, nei giorni del suo ritiro dal calcio giocato, quando proprio una delle sue ex squadre gli mandò un messaggio che lo rese molto felice.

Il racconto di Aquilani parla della Juventus e del presidente Andrea Agnelli che non ha dimenticato la stagione 2010/11 sotto la guida di Antonio Conte, la prima della rinascita bianconera dopo calciopoli: “Quando ho annunciato il ritiro, il presidente mi ha mandato un messaggio per ringraziarmi per aver partecipato alla rinascita del club. Vale più di mille contratti”, ha detto l’ex centrocampista che ha ricordato proprio l’annata in bianconero: “Venivo da problemi fisici, fu una stagione strana. Alla fine del girone d’andata eravamo secondi, poi siamo sprofondati. Fu fallimentare, ma sono orgoglioso di aver giocato in una delle squadre più importanti d’Europa“. Quell’anno la Juventus arrivò settima, ma fu l’inizio della ricostruzione. In parte anche grazie ad Aquilani…