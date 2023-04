Arbitri polacchi in Grecia per Aek-Aris ma in aereo scoppia una rissa

Ha dell'incredibile quello che è accaduto su un volo che aveva a bordo tre arbitri polacchi. I fischietti Pawel Raczkowski, Radoslav Siecka, Adam Kupcik e Krzysztof Jakubik erano stati designati per la partita del campionato greco tra AEK e Aris. Sull'aereo verso la Grecia i direttori di gara non solo hanno esagerato con l’alcol sul volo per Atene, ma hanno anche mostrato atteggiamenti aggressivi nei confronti degli altri passeggeri che poi hanno dato vita ad una vera e propria colluttazione. Secondo quanto riporta goal.com, la rissa si è poi prolungata anche in aeroporto, dove uno degli arbitri avrebbe sputato contro un passeggero greco con il quale aveva precedentemente avuto un alterco. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute nella sala arrivi per sedare il tutto e lo stesso ha fatto anche un emissario della federazione calcistica greca che si era recato presso la struttura proprio per accogliere la squadra arbitrale. La versione degli arbitri polacchi sarebbe quella che sono stati aggrediti da alcuni tifosi del Panathinaikos, mentre altri raccontano gli stessi arbitri, visibilmente alticci, avrebbero iniziato ad insultare il calcio greco scatenando la reazione di alcuni tifosi che comprendevano il polacco poiché vivono in Polonia. La conseguenza, ovvia, è che le designazioni sono cambiate e la partita non è stata diretta dai 4 arbitri inizialmente incaricati.