Arbitro donna sospende partita: chiudono l’impianto con lei dentro

Brutto episodio brutto in provincia di Brescia. Una giovane arbitro donna è rimasta chiusa dentro lo stadio dopo aver sospeso una partita di calcio della categoria Juniores a causa di una rissa in campo.

Un fatto che ha visto immediate sanzioni per le società. Entrambe le squadre sono state multate con la sconfitta a tavolino e delle ammende. Per il Darfo Boario, società ospitante, anche una multa di 100 euro "per inidonea assistenza all’arbitro a fine gara".