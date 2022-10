Arbitro gli fischia rigore ma calciatore ammette fallo e fa ribaltare decisione

Un bel gesto di grande sportività arriva dai dilettanti. L'arbitro gli fischia un rigore a favore, lui ammette il fallo commesso e fa ribaltare la decisione: Davide De Carli, campione di Fair Play. E' successo durante una partita di Prima Categoria veneta tra Alpo Club 98 e US Pastrengo 2006, terminata 3-2 per i padroni di casa. In pieno recupero, e con la squadra sotto di un gol, l'attaccante ospite De Carli si vede assegnare un tiro dagli undici metri che può riequilibrare le sorti del match. Con un gesto di rara sportività, però, Davide si rivolge al direttore di gara riconoscendo di essere l'autore del tocco di mano incriminato e "scagionando" immediatamente il difensore avversario al quale era stata attribuita l'infrazione. Non sarà arrivato il pareggio, ma il comportamento di Davide rappresenta, più di un risultato di campo, #IlCuoreDelCalcio che si esprime attraverso gesti concreti ed esempi di correttezza. Insomma nei dilettanti grazie alla sportività dei calciatori l'uso del Var non è necessario.