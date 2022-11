Arbitro somalo arrivato da migrante debutta in Inter-Atalanta U17

Dopo un lunghissimo viaggio iniziato dal suo Paese e passato per la Turchia e per Crotone, il giovane è arrivato a Milano e, dopo aver diretto gare della massima serie somala, è entrato a far parte dell'Aia

“In bocca al lupo a Saiyd Ali Hussein per il suo esordio”. Il Presidente federale Gabriele Gravina rivolge il suo augurio al giovane arbitro somalo, che domenica alle ore 14.30 esordirà in una gara italiana, Inter-Atalanta Under 17, in programma al Centro Sportivo Giacinto Facchetti. Gravina, nei giorni scorsi, aveva annunciato la volontà di concedere a questo ragazzo la possibilità di arbitrare, cosa che già succedeva nel suo Paese di origine, la Somalia. “Saiyd Ali Hussein è un giovane somalo arrivato in Italia, lo abbiamo fatto incontrare con l'Associazione Italiana Arbitri perché dirigeva partite della Premier League in Somalia, un Paese in guerra - aveva spiegato Gravina -. Un viaggio lunghissimo il suo, passato dalla Turchia, poi Crotone e infine Milano. Gli abbiamo consegnato la divisa da arbitro e ora potrà scendere in campo”.