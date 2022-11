Arcellasco primo e imbattuto ma il club… esonera mister nel giorno del compleanno

La decisione della società ha sorpreso tutti.

Redazione ITASportPress

Primo posto solitario in classifica, nessuna sconfitta stagionale e ancora in corsa nella Coppa Lombardia. Eppure, in casa dell'Arcellasco, qualcosa col proprio mister si era, evidentemente, rotto. Infatti, clamorosamente, è arrivato l'esonero. Un fulmine a ciel sereno che ha visto mister Ivan Iotti perdere il suo posto con tanto di beffa: l'addio al club di Promozione gli è stato comunicato nel giorno del suo compleanno.

"Gsd Arcellasco comunica l’interruzione del rapporto con il Mr della prima squadra Ivan Iotti. Ringraziamo il Mr per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi e gli auguriamo il meglio per il futuro", si legge nella nota apparsa nei canali ufficiali del club anche su Facebook.

Un annuncio che ha lasciato di sasso i tifosi della squadra che non hanno capito le ragioni di tale provvedimento. E, come era possibile immaginare, ha destato stupore anche nel diretto interessato.

"Sono rimasto basito. Mi sono trovato benissimo con tutti, eravamo primi in classifica con 7 vittorie e 3 pareggi, ancora in corsa in Coppa e sentirsi dire di essere esonerato mi ha lasciato esterrefatto per due motivi: mi è stato comunicato via telefono mentre stavo andando a fare gli allenamenti e le motivazioni. Non mi hanno detto nulla, solo che ci saremmo visti settimana prossima", le parole di mister Iotti riprese da Sprint e Sport.

"Se ho fatto qualche errore vorrei che mi venga detto in faccia, magari non piaceva loro come stavamo giocando, però mi vengono dei dubbi perché eravamo il secondo miglior attacco e la miglior difesa. Nelle ultime due giornate sono arrivati due pareggi, certo, ma eravamo in 10 per 50 minuti. Avevo l'obiettivo di arrivare in Eccellenza ed eravamo primi. Ho fatto i risultati e avevo un bel rapporto con i giocatori, poi è chiaro che ho dovuto fare delle scelte. Da parte mia posso dire che mi sono trovato benissimo e non voglio fare polemiche: è una grande piazza, mi sono trovato bene con tutti, lo staff e la squadra sono splendidi e non avevo problemi con la dirigenza, però ribadisco che vado via da imbattuto, primo in classifica e agli ottavi di Coppa".

Staremo a vedere se ci saranno repliche e spiegazioni da parte della società.