Arda Turan sceglie il migliore: “Cristiano Ronaldo goleador speciale, ma Messi fa davvero tutto…”

L’eterno confronto tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo trova un altro parere illustre: quello di Arda Turan. L’ex calciatore del Barcellona, ora passato al Galatasaray, ha parlato a beIN Sports in Turchia commentando chi, secondo lui, è il migliore tra i due fuoriclasse.

Arda Turan: “CR7 speciale, ma Messi è il migliore”

“Messi ha un impatto su ogni episodio del gioco. Può giocare in ogni zona del campo”, ha commentato Arda Turan. “Non posso dire niente di negativo su Cristiano Ronaldo, ma è uno che fa gol. Un marcatore, un goleador, anche se decisamente speciale. Messi, però, fa davvero tutto. Fa cose che non puoi nemmeno immaginare. La sua intelligenza, la sua visione di gioco, i suoi passaggi: è un calciatore molto versatile. E ogni persona con cui ho parlato di questo è d’accordo con me. Fatta eccezione per le persone che sono vicine a Ronaldo, i suoi compagni di squadra, che dicono che Ronaldo sia il migliore. CR7 è mio amico e non dovrei mettere in dubbio i suoi punti di forza. Ma penso che Messi sia migliore“.

