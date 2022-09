Arda Turan si ritira dal calcio: “E’ stata dura ma allo stesso tempo bellissimo”

Si chiude la carriera di uno dei giocatori più forti dell’intera storia del calcio turco. Arda Turan ha infatti ufficializzato il suo ritiro all’età di 35 anni . L’ormai ex centrocampista ha lasciato il Galatasaray al termine della scorsa stagione ed era in attesa di un’occasione giusta dalla quale ripartire che evidentemente non è arrivata.

Arda Turan ha quindi deciso di appendere gli scarpini al chiodo ed ha comunicato la sua scelta attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. "E’ stato un viaggio fantastico per me, per mia madre, mio padre, mio fratello, mia moglie e i miei figli. Spero che lo sia stato anche per voi. E’ stata dura, ma è stato bellissimo". Bandiera del Galatasaray e perno per oltre dieci anni della Nazionale turca, Arda Turan, nel corso della sua lunga carriera, ha vestito anche le maglie di Atletico Madrid, Barcellona e Basaksehir. Tra i titolo vinti, anche due campionati spagnoli, due Supercoppe di Spaglia, un’Europa League ed una Supercoppa Europea.