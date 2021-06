Argentina, 147 volte Messi: “Oroglioso di aver raggiunto record Mascherano”

La Pulce raggiunge il connazionale per numero di presenze con l'Albiceleste

Un risultato storico che lo stesso Messi ha voluto festeggiare con un messaggio sui social: "Un'altra vittoria importante per continuare a crescere. Orgoglioso di aver potuto vestire i biancoblù tante volte come il mio amico Masche (Mascherano ndr), che amo molto, che ho sempre rispettato e ammirato", ha scritto l'argentino.

Non si è fatta attendere la risposta di Mascherano che prima ha commentato il post social di Messi e poi ha voluto pubblicare un suo messaggio sulla propria pagina Instagram: "Complimenti Messi per aver raggiunto il record di presenze con la maglia della Nazionale. Nessuno meglio di te per continuare far crescere la leggenda ed essere il giocatore con più presenze della nostra amata squadra di calcio, nessuno ci rappresenta meglio al mondo".