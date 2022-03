Argentina, Aguero al Mondiale. Scaloni: “Avrà ruolo ben preciso. Sarà importante”

Il CT conferma il Kun per Qatar 2022

Il ritiro dal calcio giocato ma non dal mondo del pallone. E allora ecco che Sergio Aguero , ormai ex attaccante, non smetterà di inseguire il sogno del Mondiale con la sua Argentina . Il Kun, dopo aver appeso le scarpette al chiodo per via di alcuni problemi di salute, sarà con l'Albiceleste nella spedizione di Qatar 2022. Dopo le tante indiscrezioni è arrivata anche la conferma del commissario tecnico Lionel Scaloni che a margine della conferenza stampa in vista delle partite della Nazionale contro Venezuela ed Ecuador ha spiegato in quale veste l'ex giocatore farà parte del gruppo il prossimo inverno.

RUOLO - "Sergio è chiaramente più che il benvenuto qui. Ho parlato con lui e con il presidente. Dovrà avere un ruolo, non essere qui tanto per, perché non gli farebbe bene", ha detto Scaloni. "Vorrei che stesse vicino ai suoi ex compagni, che fosse un tramite tra me e la squadra per qualunque problema possa esserci. Abbiamo già personaggi così, però avere uno come lui sarebbe importante. E poi l'immagine di Sergio è la migliore possibile per rappresentare il calcio argentino".