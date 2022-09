Argentina, attentato a Cristina Fernandez de Kirchner: la Federcalcio ferma il campionato

Paura e allarme per la vice presidente argentina.

Redazione ITASportPress

Attimi di paura in Argentina nella notte italiana, dove la Vice Presidente, Cristina Fernandez de Kirchner, mentre si trovava a Buenos Aires, è stata avvicinata da un uomo che, puntandole una pistola in volto, l'ha minacciata. Per fortuna l'arma non ha sparato pur avendo cinque proiettili al suo interno. L'aggressore è stato fermato e arrestato poco dopo.

A seguito del gesto pericoloso, la Federcalcio argentina ha rilasciato un comunicato dove condanna duramente l'attentato e ha reso noto lo stop al campionato: "La Federcalcio argentina esprime il suo più forte ripudio per ciò che è accaduto alla Vice Presidente della Nazione, Cristina Fernández de Kirchner. Chiediamo alla società nel suo insieme di avvertire che la violenza di qualsiasi ordine non è mai la soluzione". In seguito ha questo comunicato, ha deciso di sospendere tutte le partite di campionato.

"Ora la situazione deve essere analizzata dal nostro personale forense per analizzare le impronte digitali e la capacità e disposizione che aveva questa persona", ha detto il ministro come riportato dall'ANSA. L'uomo, che non ha sparato, si è avvicinato alla Kirchner in mezzo alla folla in attesa per salutarla e chiederle un autografo sulla sua autobiografia. Diversi attivisti si erano già radunati in precedenza davanti all'abitazione della donna, accusata di frode e corruzione relative all'aggiudicazione di appalti pubblici nella sua roccaforte di Santa Cruz (sud) durante i suoi due mandati presidenziali (2007-15).