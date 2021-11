Argentina-Brasile, arbitro e Var sospesi a tempo indeterminato

La sfida tra Argentina e Brasile ha destato non poco scalpore per una decisione arbitrale

Le sfide tra Argentina e Brasile non passano mai inosservate. La rivalità tra le due formazioni ha radici lontane e si palesa ogni volta sul terreno di gioco. L'ultimo incontro, valido per le qualificazioni al Mondiale 2022, si è concluso senza reti, ma è diventato comunque memorabile a suo modo, I protagonisti in negativo non sono stati i calciatori, ma l'arbitro Andrés Cunha, e l'assistente al VAR, Esteban Ostojich. Infatti nessuno di loro ha notato la gravità della gomitata rifilata dal difensore Nicolas Otamendi ai danni di Raphinha. L'argentino è stato solamente ammonito, ma avrebbe meritato il cartellino rosso. L'errore di valutazione non è stato rilevato nemmeno dall'assistente. Così ora entrambi pagano le conseguenze: la CONMEBOL non ha esitato a sospenderli a tempi indeterminato. Una vera e propria mazzata dettata dall'errore macroscopico e dalla comunicazione poco efficace tra di loro, che li rende di fatto colpevoli allo stesso modo.