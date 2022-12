Argentina, CT che vince non si cambia: Scaloni resta fino al Mondiale 2026

Il numero uno del calcio Albiceleste ha conferma il CT alla guida della Nazionale.

Redazione ITASportPress

Il presidente della Federcalcio argentina (Afa), Claudio 'Chiqui' Tapia, ha assicurato che il commissario tecnico della nazionale campione del mondo, Lionel Scaloni, rinnoverà il contratto alla guida della 'Seleccion'.

Lo aveva detto in passato e, specie dopo il trionfo in Qatar, lo ha confermato anche nelle ultime ore alla stampa. Come riportato dall'ANSA, Tapia ha reso noto che il CT resterà al comando dell'Argentina fino al Mondiale del 2026.

"Siamo uomini di parola, per questo non abbiamo dubbi che continerà ad essere il ct della 'Albiceleste' così come avevamo concordato già prima dell'inizio del mondiale del Qatar", ha detto Tapia. A questo punto, il contratto dell'ex calciatore, in scadenza a fine anno, sarà rinnovato fino al 2026, anno in cui si disputeranno appunto i mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico.

L'allenatore argentino era stato nominato come CT ad interim nel 2018 dopo la deludente eliminazione dell'Argentina guidata da Jorge Sampaoli agli ottavi di finale dei mondiali disputati in Russia. Da quel momento in poi ha lavorato sodo e con grande stupore di tanti ha ottenuto grandissimi risultati. I più recenti la vittoria della Copa America del 2021, la Finalissima contro l'Italia disputata a Wembley e adesso anche della Coppa del mondo in Qatar.