Argentina, Emiliano Martinez e il Mondiale: “Abbiamo il migliore al mondo. Vogliamo fare la storia”

Il portiere dell'Albiceleste ha commentato il sorteggio del Mondiale

Sul sorteggio e il cammino che dovrà fare la sua Nazionale: " Non può esserci un altro Paese favorito per la vittoria se l'Argentina ha il miglior giocatore del mondo (Messi, ndr). Daremo battaglia contro tutti, siamo candidati a fare la storia", ha detto Emiliano Martinez .

Tornando sulle sue emozioni: "A livello personale sarà il primo Mondiale per me, ma posso contare su un gruppo di giocatori di valore e molto affiatato. Siamo tutti contenti del girone che ci è toccato ci siamo sentiti per commentarlo". E ancora: "Ad ogni modo non conosco molto l'Arabia Saudita e dvorò informarmi sui loro movimenti, ma ho visto Polonia e Messico. Noi vogliamo vincere ogni gara per andare avanti".