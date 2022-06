Argentina imbattibile con Scaloni: nessuno meglio di lui alla guida dell’Albiceleste

Il traguardo del CT con l'Albiceleste

Per il mister, con un passato da giocatore anche in Serie A con le maglia di Atalanta e Lazio, è arrivato un traguardo di imbattibilità non indifferente. Scaloni ha superato un mito come Alfio Basile raggiungendo le 32 partite consecutive senza sconfitte (21 vittorie e 11 pareggi).