Argentina in finale di Copa America: Messi ringrazia Emiliano Martinez sui social

Il portiere dell'Albiceleste decisivo ai rigori contro la Colombia. Capitan Messi lo ringrazia con un post strappalacrime

Una notte da ricordare per l' Argentina che si aggiudica la semifinale contro la Colombia e vola in finale di Copa America . Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari con le reti dell'interista Lautaro Martinez e il gol di Diaz, è la lotteria dei penalty a stabilire quale squadra andrà ad affrontare il Brasile nell'ultimo atto del torneo.

EMILIANO MARTINEZ - Ai calci di rigore è Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina, il protagonista che non ti aspetti. Decisivo l'estremo difensore in occasione di tre rigori parati e anche di diverse provocazioni ai rivali per cercare con ogni mezzo di avere la meglio. Per la terza volta nelle ultime quattro edizioni, l'Albiceleste con Messi approda in finale. La Pulce ci riproverà dopo le finali perse nel 2007, 2015 e 2016.