Argentina, la certezza di Scaloni: “Solo uno ha il posto garantito per il Mondiale”

Parla il commissario tecnico dell'Albiceleste

Dopo la vittoria per 1-0 contro la Colombia, arrivata grazie ad una rete dell'interista Lautaro Martinez, il CT dell’ Argentina Lionel Scaloni ha parlato della prestazione della sua squadra e del livello dei suoi in vista del Mondiale in Qatar del prossimo autunno. Curiore le parole a proposito dei giocatori che potranno essere chiamati con un'unica certezza: Lionel Messi .

LAVORARE - "Imbattuti da 29 gare? C'è tanto da lavorare lo sappiamo e i ragazzi pure. Solo uno ha una posizione garantita per il Mondiale (Messi ndr) e tutti gli altri lo sanno", ha spiegato Scaloni. "Il resto della squadra deve pedalare e lavorare. Diversi ragazzi hanno approfittato della loro occasione e per questo dico sempre che la squadra non deve rilassarsi, nessuno può permettersi di farlo e dare ad un alto l’opportunità di scavalcarlo. Dobbiamo continuiare a combattere e dare il nostro meglio in campo. C'è grande entusiasmo nel gruppo prima e dopo le partite e mi auguro possa sempre essere così", le parole del CT riportate da TyC Sports.