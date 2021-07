Argentina, l’ex Oscar Ruggeri contro Neymar: “Gli darei un bel calcio”

L'ex difensore verso la finale di Copa America tra Albiceleste e Brasile

La leggenda del calcio argentino Oscar Ruggeri non ha avuto parole dolci per Neymar , prossimo rivale dell'Argentina nella finalissima di Copa America. Parlando a ESPN, l'ex difensore, nonché campione del mondo a Messico ’86 con la Selecciòn, è rimasto molto irritato dall’atteggiamento tenuto in campo dall’asso del Psg durante questa edizione della competizione ed in modo particolare per la sfida dei gironi eliminatori vinta dal Brasile per 4-0 contro il Perù. Lo stesso Perù che i verdeoro si sono ritrovati di fronte nella sfida di semifinale poi vinta 1-0 dei verdeoro con il gol di Paquetà.

CALCIO -Ruggeri ha voluto soffermarsi sull'atteggiamento in campo di Neymar che, sul punteggio di 4-0 per i suoi, non smetteva di provare ad infastidire i rivali: "Non segue alcun codice in campo“, ha spiegato il campione del mondo. "Stava facendo tricks e giochetti sul 4-0 contro il Perù, io l’avrei colpito con un bel calcio. Quando vedi che un avversario è distrutto e la partita è ormai finita, non puoi farlo". E in vista della finalissima contro l'Argentina e il dualismo con Messi: "Sono diversi, ma lui (Neymar ndr) non sarà mai come Leo (Messi ndr)".