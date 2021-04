In Argentina sicuri: presto documentario su morte Maradona con tutta la verità

Pronto un racconto con dettagli inediti e immagini reali degli ultimi giorni di vita del Pibe de Oro

Dopo quasi cinque mesi, la morte di Diego ArmandoMaradona lascia ancora molte domande senza risposta. Dalle indagini in corso trapelano tanti dubbi. Si parla di errori da parte dei medici, e addirittura di incompetenza. In Argentina, sembrano sicuri di poter far luce anche attraverso un documentario che dovrebbe chiari molti degli aspetti ancora oscuri. Ne è sicuro il noto media Olé che spiega come sarebbe in arrivo il docuweb che si chiamerà “La verità sulla morte di Diego Maradona”, che cercherà di dare una spiegazione alle cause che hanno portato l’ex capitano della Nazionale a morire in solitudine, in una stanza non predisposta al ricovero.