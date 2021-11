Argentina, Messi dalla panchina per essere al top col Brasile: non capitava da 5 anni

La Pulce ha iniziato dalla panchina la sfida contro l'Uruguay

Un quarto d'ora di gioco per Lionel Messi nella sfida della sua Argentina contro l'Uruguay, vinta dall'Albiceleste grazie ad una rete di Di Maria. La Pulce ha iniziato dalla panchina il match dei suoi a causa delle condizioni fisiche non ottimali ma soprattutto per essere al top in vista della gara sentitissima contro il Brasile del prossimo 17 novembre.