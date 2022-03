Argentina, Messi: “Dopo il Mondiale dovrò pensare cosa fare”

La Pulce guarda avanti e si interroga su cosa farà dopo Qatar 2022

Bel 3-0 dell'Argentina sul Venezuela con gol anche di Lionel Messi che in Nazionale ritrova la via della rete e il sorriso ma lascia diversi dubbi in merito al suo futuro nell'Albiceleste dopo i Mondiali in Qatar. Come riportato da Marca, il sette volte Pallone d'Oro si è espresso in merito a cosa accadrà dopo la rassegna iridata invernale.