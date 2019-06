Argentina, Messi: “Iniziamo un’altra Copa America, ma su questi campi è difficile giocare la palla…”

Un gol dell’interista Lautaro Martinez nelle battute iniziali del match, poi quella di Sergio Aguero a chiudere i conti poco prima del 90esimo. L’Argentina vince contro il Qatar e ringrazia anche la Colombia, brava ad avere la meglio del Paraguay, e si qualifica ai quarti di Copa America.

Obbligata a vincere, la Seleccion centra l’obiettivo e fa il miglior regalo possibile al suo uomo simbolo Lionel Messi, oggi 32 enne. Intervistato da Marca al termine della gara, La Pulce ha commentato la prova dei suoi e non solo. Anche alcune lamentele per il giocatore più forte del mondo.

CONTINUARE COSI’ – “Ci hanno dato una possibilità, sfruttiamola e iniziamo un’altra Copa“, ha esordito Messi dopo la qualificazione ai quarti di finale. “Ci sentiamo bene giocando in questo modo anche se occorre cercare l’equilibrio. Ci piace giocare con un sacco di gente per attaccare, ma dobbiamo cercare le giuste misure. Sicuramente era una partita partita diversa dalle altre, perché eravamo obbligati a vincere e la paura di avere questo scopo poteva complicare tutto. Ma penso che abbiamo fatto una buona partita e abbiamo vinto, che era la cosa più importante”.

LAMENTELA – Ma dopo le parole di soddisfazione, arriva qualche critica nei confronti di campi sui quali si gioca: “Tutti i campi dove abbiamo giocato sono pessimi. Parlo di come si muove la palla, hai bisogno di un altro controllo per fermarla. È molto difficile da giocare in queste condizioni”. “La prossima gara contro il Venezuela? Dobbiamo migliorare a partire dalla gara contro il Venezuela, perché è una squadra molto efficace e sa bene cosa fare dalla metà campo in avanti”.