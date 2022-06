Argentina, Paredes: “Messi sa che può essere il suo ultimo mondiale”

L'addio al Barcellona, una stagione tra poche luci e tante ombre al Paris Saint-Germain ma anche una nuova annata che lo dovrà portare ad essere al top tra novembre e dicembre quando si disputerà il Mondiale in Qatar. Ecco che Messi , allora, ha deciso di affrontare nel miglior modo possibile l'avvicinamento a questa tappa e, per ammissione del compagno Leandro Paredes , sta vivendo ogni momento con la sua Argentina con serenità e piacere.

ULTIMO MONDIALE? - Intervistato da Urbana Play, Leandro Paredes, compagno della Pulce sia nel club parigina che in Nazionale, ha raccontato l'avvicinamento di Lionel Messi al grande appuntamento in Qatar questo inverno: "Messi sa che il prossimo potrebbe essere il suo ultimo Mondiale, e per questo si gode di più il momento", ha detto il centrocampista. "È una cosa che si nota. Se noi siamo favoriti? Non so se partiremo da favoriti, ma ce la giocheremo con chiunque. Ci saranno ottime Nazionali, come Francia che è una forte candidata. Il Brasile o Inghilterra che ha calciatori molto forti".