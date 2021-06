Argentina pareggia in Copa America e CT Scaloni se la prende… col campo

Il commissario tecnico dopo l'1-1 contro il Cile

Esordio con pareggio per l'Argentina di Lionel Messi e del CT Scaloni contro il Cile. 1-1 frutto delle reti de La Pulce su punizione e di Edu Vargas, abile a colpire di tap-in dopo il rigore fallito di Vidal. Ma come riporta Olé, il commissario tecnico dell'Albiceleste non è per nulla soddisfatto del risultato ma soprattutto del terreno di gioco dove si è disputata la sfida.