Argentina, Scaloni prosegue la ‘battaglia’ col Psg per Messi: “Sta bene. Penso giocherà”

Il CT dell'Albiceleste sulla querelle legata alle condizioni de La Pulce

L 'Argentina si appresta ad affrontare due partite fondamentali per la qualificazione al Mondiale in Qatar 2022. L'Albiceleste se la vedrà contro l'Uruguay nella notte tra il 12 e il 13 novembre e successivamente contro il Brasile, appena qualificatosi al torneo internazionale.

Una doppia sfida che con tutta probabilità vedrà in campo anche Lionel Messi, nonostante le recenti dichiarazioni da parte dei vertici del Paris Saint-Germain , nel dettaglio di Leonardo , che aveva parlato di condizioni fisiche non ottimali del giocatore, assente nelle ultime gare del club.

A rispondere ai francesi ci ha pensato Lionel Scaloni, CT dell'Argentina: "Messi sta bene, si è allenato in modo progressivo e ieri ha intensificato. In linea di massima è disponibile, se sta bene sapete cosa penso del suo modo di giocare e della sua posizione in squadra. Presto prenderemo l'ultima decisione, ma ripeto, per ora va bene".