Argentina, scontri durante Independiente Rivadavia-Velez: un morto e 22 feriti

Brutti episodi in terra argentina

In Argentina si sono verificati dei brutali scontri tra tifosi e forze dell'ordine durante il match della coppa nazionale tra Independiente Rivadavia e Velez. Grave il bilancio degli scontri al di fuori dello stadio di San Luis: un ventiseienne è morto, mentre ventidue poliziotti sono rimasti feriti negli incidenti verificatisi. Secondo le prime ricostruzioni, gli scontri sono iniziati quando in campo le squadre erano quasi alla fine del primo tempo: alcuni gruppi di ultrà dell’Independiente, che erano arrivati in ritardo allo stadio e provavano a entrare senza biglietto d’ingresso, hanno incrociato sulla loro strada gli uomini delle forze dell’ordine.