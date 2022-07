Argentina, svelata la maglia per i Mondiali in Qatar

L'Argentina è la prima squadra ad aver ufficializzato la propria maglia per i Mondiali in Qatar. "La nostra nuova maglia: dipinta" ha scritto la Seleccion scegliendo come testimonial Leo Messi. Rispetto alla maglia dei Mondiali 2018, l'Argentina sceglie una tonalità di celeste leggermente più scura per le tre strisce verticali. Torna il girocollo, in nero così come i bordi delle maniche.