Prima volta clamorosa in Argentina. Il Villa San Carlos avrà in rosa una giocatrice transessuale, che prenderà parte alla Prima Divisione argentina. Si chiama Maria Gomez ed ha 22 anni. In precedenza ha militato nelle Malvinas, formazione che milita a livello regionale. La ragazza ha commentato il suo trasferimento: “In tutti i club in cui sono stata, mi hanno trattata molto bene. Non mi sono mai sentita esclusa. Facciamo tutti lo stesso lavoro”.