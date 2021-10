Argentina vittoriosa ma Messi sbotta contro l’arbitro brasiliano

La Pulce soddisfatta della vittoria dell'Albiceleste ma non dell'operato del direttore di gara

Una rete di Lautaro Martinez, bomber dell'Inter, ha deciso la sfida tra Argentina-Perù valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. Eppure, nonostante l'1-0 ottenuto e i tre punti portati a casa, Lionel Messi non è rimasto soddisfatto della serata e soprattutto del comportamento... del direttore di gara. La Pulce, infatti, successivamente alla sfida, ha voluto mandare un messaggio all'arbitro senza peli sulla lingua.