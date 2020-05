Armero e il sonnambulismo: “Ho rischiato di morire”

Un passato noto in Italia con le maglie di Milan, Udinese e Napoli. Spesso associato per fisico e potenza ad uno dei terzini sinistri più forti del mondo come Roberto Carlos. Ma forse, le aspettative su Pablo Armero erano troppo alte e mai hanno rispettato le attese. Nonostante questo il suo volto è stato visto più volte apparire nella Nazionale colombiana anche se mai con costanza. Marca ha raccolto alcune sue dichiarazioni che rivelano anche un curioso aneddoto che vede protagonista anche il suo connazionale Zuniga.

Armero: il racconto

“Sono un sonnambulo”, ha raccontato Armero. “Mi capita di avere dei sogni molto reali. Una volta ho visto una persona entrare dalla finestra, aveva preso il portafoglio di Zuniga ed è a quel punto che mi sono messo a strillare”. Da lì, ecco il pericolo morte: “Quella persona stava andanvo verso il balcone per saltare giù e scappare. Allora io l’ho seguita. Sinceramente, se non fosse per il fatto che dormo sempre nudo e allora era inverno, mi sarei ammazzato”. Armero, evidentemente, in quell’occasione si svegliò grazie alla temperatura bassa, ma avrebbe davvero rischiato tanto compiendo un gesto di grande solidarietà… ma nei suoi sogni.

Il ricordo di Napoli

Solamente poco tempo fa, Armero aveva rilasciato alcune curiose parole sul suo passato a Napoli e sul feeling con la città: “Una volta ero al supermercato con mia moglie, stavamo facendo la spesa, ma quando il capo mi ha riconosciuto mi ha detto di andare via direttamente senza pagare”, ha rivelato l’esterno colombiano. “Mi disse: ‘Tranquillo, non voglio i soldi. Ho il Napoli nel cuore’. Non avevo mai visto una cosa del genere, ma mi piacque tanto questo episodio”.