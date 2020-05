Arnautovic e il Triplete con l’Inter: “Non mi vanterò mai di quelle vittorie perché…”

Una buona dose di pazzia lo ha sempre accompagnato nella sua carriera, ma a quanto pare negli anni anche Marko Arnautovic ha avuto modo di fare esperienza e maturare tanto da arrivare ad ammettere che, in un certo senso, non sente totalmente suo il famigerato Triplete ottenuto ai tempi dell’Inter sotto la guida di José Mourinho.

Parlando all’emittente austriaca LaOla, l’attaccante ora in forza allo Shanghai SIPG ha raccontato quell’esperienza in maglia nerazzurra e quell’annata speciale conclusa con la vittoria di tutti i trofei possibili: “Non mi spaccerò mai per uno che ha vinto la Champions League o il Tripete”, ha detto Arnautovic con grande sincerità. “Sì, ero lì, è stata una bella esperienza. Ero giovane ed è stato ovviamente fantastico”. Ma evidente l’attaccante non sente totalmente suo quel trionfo. E parlando ancora di quel periodo: “Mourinho? Ho imparato molto da Mourinho, lo porterò con me per la vita. Ogni tanto ci sentiamo. Poi abbiamo un gruppo su WhatsApp con tutti i giocatori dell’Inter del 2010. Sono rimasto in contatto con loro”.