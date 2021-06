Arnautovic scherza: “Cristiano Ronaldo e Messi vengono da lontano…”

Marko Arnautovic dice la sua sullo strapotere di Ronaldo e Messi

Ci sono calciatori che sembrano venire da un altro pianeta. Leo Messi e Cristiano Ronaldo paiono far parte di questa categoria di alieni, date le prodezze incredibili di cui si rendono spesso protagonisti. Ne è convinto anche Marko Arnautovic. L'attaccante dell'Austria ne ha parlato in conferenza stampa: "Cristiano Ronaldo non è un essere umano. Cosa dovrei dire su CR7? Ci sono due calciatori che non sono di questo mondo: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Vengono da lontano e sono arrivati qui per vincere nei vari campionati e portare via tutti i trofei, poi torneranno da dove sono venuti". Difficile dargli torto...