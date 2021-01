Arriva la decisione su Ibrahimovic e Lukaku dopo la rissa: ecco la squalifica

Dopo la rissa verbale e fisica avuta in Coppa Italia, si aspettavano seri provvedimenti per Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. I due campioni di Inter e Milan, entrambi sanzionati con un cartellino giallo in quell’occasione – poi lo svedese è stato espulso per un altro intervento da giallo -, sono stati squalificati per un solo turno.

Niente maxi provvedimento, dunque, per i due campioni delle squadre milanesi nonostante il pessimo spettacolo dato. Ad incidere sulla decisione del giudice sportivo, probabilmente, il referto del direttore di gara che si era limitato a sottolineare la vicenda senza particolare enfasi non dando possibilità di sanzioni diverse da quella presa.

Nello specifico Ibrahimovic è stato squalificato per una giornata effettiva di gara, per doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Lukaku, invece, per comportamento non regolamentare in campo, e squalificato in quanto già diffidato.