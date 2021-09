Arriva stangata per Mahrez dopo eccesso di velocità: multa e divieto circolazione

L'algerino paga caro un altro episodio alla guida

Riyad Mahrez si prende la ribalta ma stavolta non per le prodezze con la maglia del Manchester City o della Nazionale. All'esterno offensivo algerino è stata infatti comminata una multa di 3.000 euro, oltre al ritiro della patente per 56 giorni, perché ha superato i limiti di velocità viaggiando a quasi 200 km/h con la sua Audi. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio ma i dettagli della sentenza sono stati rivelati dal Sun in queste ore.

L'ex Leicester era stato pizzicato dalla polizia sull'autostrada inglese M6 con la sua Audi RS6 grigia da 100mila sterline (ovvero 120mila euro), vicino allo svincolo 11 per Cannock, ad una velocità di 120 miglia orarie, ovvero quasi 200 chilometri all'ora. Mahrez si era dichiarato colpevole di eccesso di velocità di fronte ai magistrati dello Staffordshire. Una violazione che gli è costata cara: 2500 sterline di multa (poco meno di 3000 euro) e soprattutto il divieto di circolazione per ben 56 giorni.

L'algerino non nuovo a questo tipo di sanzioni. Infatti, sempre per eccesso di velocità, era stato multato già lo scorso novembre mentre nel 2016 gli era stato vietato addirittura di guidare per sei mesi. In quell'occasione era stato anche multato per non aver collaborato nei tempi stabili all'invio della sua documentazione.