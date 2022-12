Arsenal-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Arsenal-Juventus, le ultime

La Juventus affronta l'Arsenal in un test amichevole in vista della ripresa delle competizioni ufficiali per club. La formazione italiana ripartirà il prossimo 4 gennaio, mentre quella inglese il 26 dicembre. La Vecchia Signora ha ripreso i lavori dopo la sosta per il Mondiale il 6 dicembre scorso, con l'obiettivo della prima partita di campionato del 2023. La squadra di Allegri pensa positivo nonostante le vicende extra campo e vanta una serie positiva di sei vittorie consecutive in campionato che era valsa la risalita fino al terzo posto in classifica alle spalle del Napoli e del Milan. Dovrebbero giocare oggi, come anticipato, tanti giovani e pochi big. Ci saranno Kean, Locatelli e Perin. Nell'Arsenal, invece, Vieira, Odegaard e Nelson potrebbero agire dietro a Nketiah.