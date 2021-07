Arsenal k.o. in amichevole e sui social #Artetaout è in tendenza…

Gunners sconfitti alla prima uscita stagionale e tifosi in protesta

Ottavo posto nella scorsa Premier League e anche la nuova annata non sembra iniziare nel modo migliore. Parliamo dell' Arsenal di Mikel Arteta che in una partita amichevole, contro gli scozzesi dell' Hibernian , si fanno battere per 2-1.

Tante le riserve in campo per i Gunners ma per i tifosi non ci sono scuse ed è già contestazione a squadra e a mister. Infatti, basta dare uno sguardo alle tendenze sui social, in modo particolare su Twitter, e si vede subito come l'hashtag #Artetaoutsia già in auge. I tifosi di Londra non vogliono iniziare già dalle prime gare, seppur amichevoli, a soffrire e chiedono immediati interventi alla dirigenza.