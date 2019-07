Arsenal, Koscielny verso il Rennes dopo la mancata partenza per la tournée

Potrebbe esserci un altro addio illustre in casa Arsenal. Dopo quello di Ramsey e quello dell’ex Juventus Lichsteiner, ecco anche Laurent Koscielny. Dopo i problemi messi in evidenza tra lui e la società, con il francese che ha rifiutato la partenza per la tourneé pre stagionale, il classe ’85 potrebbe fare ritorno in patria.

Secondo RMC Sport, Koscielny e il Rennes avrebbero trovato un accordo contrattuale che allontanerebbe definitamente il centrale da Londra. L’operazione, però, non è ancora conclusa in quanto la richiesta dei Gunners è pari a 10 milioni di euro e l’Arsenal pare intenzionato a far valere le proprie ragione a fronte di un contratto che lega il difensore alla società fino al 30 giugno 2020. Il Rennes comunque non pare aver paura di trattare e sembra essere la meta scelta del giocatore accostato in passato anche alla Serie A.