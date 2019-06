Arsenal, ‘like’ galeotto di Aubameyang ad un post contro Emery

La stagione calcistica si è conclusa, i giocatori sono in vacanza ma sui social non c’è nessuna pausa, soprattutto quando si tratta di ironizzare su chi non ha proprio attraversato una bellissima annata.

Questo è quanto accade all’Arsenal e, nello specifico, al tecnico Unai Emery. I Gunners, fuori dai posti validi per la Champions League, e sconfitti in finale di Europa League, sono stati autori di un’annata complicata e qualche tifoso ha deciso di prendersela proprio con il tecnico trovando il sostegno, forse inaspettato, anche di qualche giocatore. Come riporta il Sun, infatti, su Instagram c’è chi ha preso in giro l’allenatore spagnolo definendolo un fantoccio.

La vignetta ha riscosso molto successo tra i tifosi dell’Arsenal, ma anche tra qualche giocatore, evidentemente insoddisfatto. Stiamo parlando di Pierre Emerick Aubameyang. L’attaccante del Gabon, ora in vacanza, è stato pizzicato dai più attenti per aver messo un like al post in questione. Il bomber ex Borussia Dortmund è al centro di voci di mercato e questo “messaggio” potrebbe voler dire tante cose: su tutte che il suo futuro potrebbe essere lontano da Londra.

Su Aubameyang, nelle ultime ore, sembra essere aumentato con decisione l’interesse del Manchester United.