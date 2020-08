Arshavin e la bacheca… senza trofei: “Presi tutti dalla mia ex moglie…”

Genio e sregolatezza da giocatore, Andrej Arshavin si conferma sicuramente sopra le righe anche in età più matura. L’ex calciatore della Nazionale russa, con un grande passato di successi con le maglie di Arsenal e Zenit San Pietroburgo, è stato protagonista di un simpatico siparietto social che ha visto chiamata in causa anche… la sua ex moglie.

Arshavin senza trofei: “Tutte dalla mia ex moglie”

Arshavin, ora dirigente dello Zenit, ha pubblicato nelle scorse ore una sua foto su Instagram in cui si mostrava pensieroso a lavoro. Tanti like ma anche qualche domanda piuttosto personale relativamente ad una bacheca con prochi, anzi, pochissimi trofei. Un fan gli ha infatti chiesto: “Ma dovo sono finiti gli altri premi che hai vinto?”. La risposta di Arshavin è pienamente nel suo stile: “Tutto è sullo scaffale di Y.G”. Y e G sono le iniziali della sua ex moglie, Yulia Gennadyevna, con la quale l’ex giocatore russo ha divorziato. Tra i due non intercorre un rapporto esageratamente positivo.