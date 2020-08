Arthur, dopo incidente con la Ferrari arriva la sanzione: multa e patente ritirata per 8 mesi

Non si presenterà bene alla sua nuova squadra. Arthur, neo acquisto della Juventus, sta facendo molto chiacchierare di sé. Il centrocampista, ormai ex Barcellona, era stato protagonista poche settimane fa di un incidente stradale mentre era alla guida della sua Ferrari. Il calciatore si era schiantato contro un palo della luce e dai test effettuati era risultato con un tasso alcolemico superiore a quello a norma di legge. Ecco perché, come riporta AS, il brasiliano è stato punito.

Arthur: patente ritirata per 8 mesi e multa

Secondo quanto riportato dal quotidiani iberico. Arthur dovrebbe essere sanzionato con il ritiro della patente per un periodo di 8 mesi e con una multa di circa 1200 euro. Il giocatore avrebbe anche già fatto appello, sostenendo che l’incidente sarebbe stato causato dallo scoppio di una gomma della sua vettura. Oltre alle due sanzioni citate, per il centrocampista brasiliano anche un’altra beffa. Infatti, per Arthur si prospetta anche l’obbligo di seguire un corso di riabilitazione e formazione per il ritorno alla guida su strada. Se questa notizia venisse confermata, il per il suo primo periodo italiano, il centrocampista avrà dunque bisogno… di un passaggio per raggiungere il centro d’allenamento della Continassa a Vinovo.

