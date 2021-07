Arthur, messaggio post operazione: “Tutto bene dopo intervento dal ‘meccanico’”

Il centrocampista starà fuori alcuni mesi

Arthur è già a casa dopo l'operazione per risolvere la calcificazione ossea alla gamba destra. Il centrocampista della Juventu s ha voluto tranquillizzare tutti attraverso un post su Instagram nel quale ha mostrato non solo la sua voglia di tornare a giocare ma anche... gli effetti dell'intervento subito.

IMMAGINI - "Ciao ragazzi, tutto è andato bene dal 'meccanico'. Di nuovo a casa, molto contento perché avevo tanta voglia di potermi operare e dimenticare questo intruso per poter giocare finalmente senza dolore. Grazie al Dr. Piana e allo staff medico della Juve. Mi sento molto bene grazie al lavoro col mio staff personale e confido di essere al 100% al più presto e con una grande motivazione per questa stagione! Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto! Ci vediamo presto per dare tutto fino alla fine!". Le parole di Arthur che nella prima foto si mostra sul divano insieme al suo cane, mentre nel secondo scatto fa vedere quello che, evidentemente, era il "problema" ora risolto...