Arthur, nuovo caso: incidente d’auto e alcool test non superato

Non ha ancora detto addio al Barcellona, ma non ha neppure già salutato la sua nuova squadra, la Juventus. Eppure Arthur fa già discutere. Il centrocampista brasiliano, dopo le note vicende con i blaugrana, fa ancora discutere. Adesso per il calciatore arrivano anche problemi di disciplina e con la legge. Infatti, come riporta Diari di Girona, il giocatore avrebbe avuto un incidente d’auto e dai test effettuati sarebbe risultato ubriaco.

Arthur: incidente e alcool test non superato

Secondo quanto si apprende, Arthur è stato protagonista di un incidente stradale a Palafrugell, sulla Costa Brava catalana, ed è risultato positivo all’etilometro: alle 4 di mattina. Il calciatore era alla guida della sua Ferrari, quando ha urtato un marciapiede per poi andare a sbattere contro un lampione. Inevitabile l’intervento della polizia con il conseguente etilometro che ha evidenziato la positivita del calciatore del Barcellona. Il risultato del test è stato di 0,55 mg per litro d’aria a fronte di un limite massimo consentito dalla legge di 0,25. Nell’incidente non si sono registrati feriti, ma Arthur, adesso, rischia un procedimento penale in Spagna.

