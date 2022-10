Asamoah: “Juventus, manca fame di Conte. Suo ritorno non mi stupirebbe”

Interessante intervista a La Gazzetta dello Sport per l'ex Juventus Kwadwo Asamoah che si è soffermato sul momento negativo della Vecchia Signora e su cosa manchi alla squadra attuale per fare bene.

L'ex esterno bianconero ha sottolineanto anche la propria opinione sui rumors che vorrebbero Antonio Conte di ritorno a Torino nel post Allegri. "Non mi stupirebbe rivedere Conte a Torino perché negli anni ho imparato che nel calcio può succedere di tutto, poi Antonio è un allenatore di livello mondiale e alla Juventus ha già fatto un gran lavoro in passato. Un lavoro che poi ha continuato con ottimi risultati Allegri, un altro grande tecnico".

Sulla Juventus attuale: "Non ho visto tutte le partite, ma in quelle che ho seguito la sensazione è che la fame, la determinazione e la spirito Juve che io appresi da Conte non sempre siano massimali", ha detto Asamoah. "Manca continuità, che è una delle qualità fondamentali per indossare la maglia bianconera. Quando giochi nella Juventus, non esistono le partite normali: sono tutte decisive e lo sono in modo particolare quelle da vincere ad ogni costo contro le squadre di media-bassa classifica. È una questione di mentalità".