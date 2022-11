Asensio: “Mondiale con la Spagna un orgoglio. Futuro? Al Real sono felice”

FUTURO - "Si dice che io stia facendo cambiare idea al Real Madrid, ma ho sempre cercato di dare il massimo. Chi decide è anche il club, non dipende solo da me", ha detto Asensio sul proprio futuro e sull'ipotesi rinnovo. Poi ancora: "Dopo la Coppa del Mondo prenderemo una decisione. Dal mio punto di vista spero nel rinnovo. Sono molto felice al Real Madrid e spero di esserlo per molti anni ancora".

MONDIALE - Non manca un passaggio su Qatar 2022: "Essere qui con la Spagna per me è motivo di orgoglio. Ho lavorato tanto per esserci. Ringrazio Luis Enrique che mi ha chiamato e mi ha dato fiducia. Non vedo l'ora che inizi il torneo per giocarlo e viverlo".