Ashley Cole racconta Ibrahimovic: “Una volta alzò le mani ma io…”

Il racconto del calciatore inglese ai tempi dei LA Galaxy

Curioso retroscena raccontato dall'ex terzino inglese Ashley Cole relativo ad un episodio capitato con Zlatan Ibrahimovic nel corso dell'esperienza negli States con la maglia dei LA Galaxy. Come riportato dal Mirror che cita A League of Their Own , l'ex esterno anche del Chelsea e della Nazionale ha rivelato quale fosse l'atteggiamento dell'attaccante svedese con i compagni e con la stampa.

RETROSCENA - "Posso dire che Ibrahimovic abbia avuto una doppia personalità: con noi nello spogliatoio era brillante, silenzioso, molto umile ma con i media era un Dio", ha detto Ashley Cole. "Aveva momenti in cui veniva nello spogliatoio e faceva davvero sapere ai compagni che avevano fatto un passaggio di me**a o che uno era troppo lento mentre correva. Però davanti ai media cambiava". Noto per il suo modo anche 'violento' di rivolgersi ai compagni, AshleyCole ha anche rivelato: "Se Ibra mi ha mai preso di mira? Ci ha provato una volta, ha alzato le mani in aria. E io ho detto 'metti giù le tue fottute mani', sono terribilmente serio, davvero. Stavo pensando 'potresti avere anche un piccolo motivo per farlo, ma non alzare le mani', questo no".