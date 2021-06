Ashley Young, l’addio all’Inter: “Mi avete accolto in famiglia. Sempre nel mio cuore”

Le parole del calciatore inglese che ha salutato i nerazzurri per tornare in Inghilterra

Un passaggio anche sulla stagione appena vissuta: "Vincere lo Scudetto ha reso il mio percorso all'Inter molto speciale e devo davvero ringraziare i miei compagni di squadra per quanto fatto: uno spogliatoio fantastico e un gruppo fantastico dentro e fuori dal campo. Mi avete aiutato tutti e vincendo lo scudetto abbiamo condiviso il momento più incredibile. Ringrazio lo staff, ognuno di voi mi ha aiutato lungo il mio viaggio, trovando in voi amici per la vita, grazie. Al club, il presidente, i direttori e tutti coloro che hanno reso fatto sì che facessi parte di questo fantastico club e far parte della sua storia devo tanto e non potrò ringraziarvi abbastanza. I tifosi che prima della pandemia hanno cantato allo stadio in maniera incredibile, memorabile in tal senso la partita contro il Milan quando all'intervallo eravamo sotto 2-0 per poi vincere 4-2, il tutto grazie al supporto e al sostegno che ci avete dato. I giocatori e lo staff abbiamo vinto lo scudetto ma voi eravate lì con noi fino in fondo e noi lo abbiamo vinto per voi. Le ultime partite della stagione, vedervi fuori dallo stadio è state incredibile e sono ricordi che rimarranno con me per tutta la vita. Auguro al Club, ai giocatori, allo staff e a voi tifosi il meglio per la prossima stagione. FORZA INTER".