Asprilla e i retroscena al Parma: “In ritiro con 5-6 donne. Una volta finì in un lago…”

Mai banale e sempre molto comico anche nei modi e comportamenti. Tino Asprilla stupisce tutti ancora una volta. In questa occasione lo fa raccontandosi in diretta Instagram con Fabio Cannavaro ricordando alcuni momenti vissuti al Parma nel 1992.

DONNE – “Una volta in Italia sono stato con 5-6 ragazze…”, ha raccontato al suo ex compagno in gialloblù. “Eravamo in ritiro e ricordo che un compagno mi disse ‘Vieni qui che ci sono 5-6 ragazze’. Ci divertimmo, almeno fino alle 5 del mattino”, ha ammesso Asprilla.

MULTA E LAGO – Ma quelle feste non furono le uniche marachelle del giocatore. “Con Malesani ricordo di una multa. Me la mangiai a tavola a pranzo”. E ancora: “Con Nevio Scala facevamo sempre passeggiate alla mattina. Una volta caddi in un lago. Avevo troppo sonno…”.