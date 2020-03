L’Atalanta vola ai quarti di finale di Champions. Un risultato storico e carico di significati in un momento drammatico come quello che sta vivendo l’intera Lombardia. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha ringraziato su Twitter la formazione orobica per la grande impresa realizzata al Mestalla: “Atalanta, grazie di questa gioia. Ne avevamo bisogno”. A Bergamo, per una sera, l’incubo Coronavirus è stato perlomeno accantonato.