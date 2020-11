Atalanta, “attenta”: il Midtjylland cerca talent scout su Linkedin e… gratis

Ebbene sì, il Midtjylland cerca talent scout per migliorare il proprio gruppo squadra. Giovani da poter far crescere e magari, poi, rivendere a cifra elevate. Per farlo, la società danese, rivale dell’Atalanta e del Liverpool nel girone di Champions League 2020, ha deciso di mettere un annuncio nientemeno che su Linkedin, il noto social che si occupa di lavoro.

Midtjylland: cercasi talent scout… gratis

La società scandinava ha pubblicato un annuncio direttamente tramite Kristian Khaer capo scouting del Midtjylland che ha fornito tutte le informazioni per candidarsi alla posizione. Una bella iniziativa che non manca, però, di una curiosa particolarità.

Uno dei principi dell’annuncio è il principio di volontarietà. Per intenderci, l’incarico non sarà retribuito. Insomma, la squadra che milita in Champions League vorrebbe nuovi talent scout volontari e soprattutto gratits. A fronte di tale precisazione, il candidato potrà essere libero ed elesatico su tempo e modi della collaborazione. Vedremo se qualcuno manderà il proprio curriculum vitae.