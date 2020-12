Atalanta, caso Papu Gomez: la decisione sul futuro

Il Corriere di Bergamo è sicuro: tra Papu Gomez e l’Atalanta, e nello specifico con Gian Piero Gasperini, ci sarà una tregua, almeno fino al termine della stagione. I recenti fatti che hanno coinvolto il capitano della Dea e il mister, potrebbero essere messi da parte almeno fino alla fine dell’anno calcistico. Poi, probabilmente, sarà addio.

Secondo il quotidiano ci sarà una “Possibile tregua armata fino a giugno”. Gasperini sembra intenzionato a non puntare sul Papu per i prossimi impegni ad iniziare da quello del weekend contro la Roma anche se la gara contro la Juventus da parte dell’argentino è stata più che positiva. Il capitano dell’Atalanta resta separato in casa ma potrebbe, per amore della piazza, continuare a fare il massimo fino alla conclusione della stagione accettando ogni scelta del mister. Alla fine dell’anno, però, l’addio sarebbe quasi scontato, specie in caso di permanenza di Gasperini alla guida del club.